Свыше 1,4 тысяч мигрантов выдворили из Нижегородской области за десять месяцев
Судебные приставы за десять месяцев 2026 года выдворили из Нижегородской области 1,4 тыс. мигрантов за нарушения правил въезда и пребывания в России. Об этом сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.
Нарушителей сопроводили до пунктов пропуска через границу. Они дожидались выдворения в центре временного содержания иностранцев, затем их передали сотрудникам пограничной службы ФСБ. В ближайшие пять лет этим мигрантам запрещен въезд в РФ, отмечается в сообщении.
Большинство нарушителей — граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и Туркменистана, добавили в ФССП.