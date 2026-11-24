Нарушителей сопроводили до пунктов пропуска через границу. Они дожидались выдворения в центре временного содержания иностранцев, затем их передали сотрудникам пограничной службы ФСБ. В ближайшие пять лет этим мигрантам запрещен въезд в РФ, отмечается в сообщении.