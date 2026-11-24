Безвизовый режим для россиян Черногория отменила 1 ноября. Заявление на национальную визу можно подать в посольство страны в Москве или через центры VFS Global. Сбор составляет €35, услуги визового центра оплачиваются дополнительно. Исключение сохраняется для обладателей некоторых действующих виз, в том числе шенгенской и японской: с ними можно приехать на срок до 30 дней, не превышая срока действия документа.