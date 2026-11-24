Черногория намерена запустить электронные визы в мае 2027 года
Черногория рассчитывает в мае 2027 года позволить туристам, в том числе из России, оформлять электронные визы. О планах сообщила руководитель генерального директората по консульским вопросам МИД страны Ивана Джуканович, передает гостелерадиокомпания RTCG. Платформу для подачи заявления на визу дистанционно совместно разрабатывают черногорский МИД и Программа развития ООН. Ее хотят подготовить к началу туристического сезона.
Через платформу можно будет отправить анкету и документы, внести консульский сбор, а затем получить электронную визу. Поездка в консульство понадобится лишь в отдельных случаях — например, для ответа на дополнительные вопросы, возникшие при проверке документов. Как сообщает TourDom, возможность оплаты сбора картами российских банков пока не определена.
Безвизовый режим для россиян Черногория отменила 1 ноября. Заявление на национальную визу можно подать в посольство страны в Москве или через центры VFS Global. Сбор составляет €35, услуги визового центра оплачиваются дополнительно. Исключение сохраняется для обладателей некоторых действующих виз, в том числе шенгенской и японской: с ними можно приехать на срок до 30 дней, не превышая срока действия документа.