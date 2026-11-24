В Воронежской области доля отказов по заявкам на получение займов в микрофинансовых организациях (МФО) по итогам октября достигла 67,5%. За год показатель вырос на 10,1 процентного пункта (п. п.). В октябре 2025 года он составлял 57,4%. Воронежская область заняла 19-е место среди 30 регионов-лидеров по объемам микрокредитования. При этом уровень отказов здесь оказался выше среднероссийского. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).