Доля отказов по займам в МФО Воронежской области выросла почти до 68% за год
В Воронежской области доля отказов по заявкам на получение займов в микрофинансовых организациях (МФО) по итогам октября достигла 67,5%. За год показатель вырос на 10,1 процентного пункта (п. п.). В октябре 2025 года он составлял 57,4%. Воронежская область заняла 19-е место среди 30 регионов-лидеров по объемам микрокредитования. При этом уровень отказов здесь оказался выше среднероссийского. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Ни один другой регион Черноземья в топ-30 не вошел.
В целом по стране доля отклоненных заявок в октябре составила 66,1%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10 п. п. (с 56,1%), а относительно сентября 2026-го — на 3,2 п. п. В среднем по России МФО отклоняют две из трех заявок на заем.
Наибольшая доля отказов среди 30 регионов в октябре этого года зафиксирована в Кемеровской области (72,7%), Забайкальском (71,7%) и Алтайском (71,6%) краях. По темпам годового прироста отказов лидируют Челябинская (+11,3 п. п.) и Иркутская (+11,1 п. п.) области, а также Забайкальский край и Якутия (+10,9 п. п.).
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков прокомментировал: «В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, МФО, подобно банкам, сокращают свой аппетит к риску и ужесточают свою скоринговую политику. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем».
По итогам 2025 года задолженность воронежцев по микрозаймам увеличилась на 27% — до 7,9 млрд руб. Всего за прошлый год жители и компании региона заключили с российскими МФО 895,3 тыс. договоров на 22,5 млрд руб. Это на 5% больше по числу сделок и в 1,5 раза больше по объему заемных средств, чем в 2024 году.