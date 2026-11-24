Депутат призвал уральских чиновников ездить на автобусах и пригрозил силовиками
Депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Вечкензин («Единая Россия») выступил с критикой в адрес чиновников, занимающихся развитием транспорта, заявив об отсутствии стратегии развития отрасли на фоне активного жилищного строительства. На заседании гордумы он сказал, что на следующих заседаниях предоставит информацию, «которая заинтересует силовиков». Часть претензий депутат адресовал и.о директора транспортного департамента Николаю Вахлову.
«В прогнозе мы видим, что за 2027-2029 годы введется в эксплуатацию 5,5 млн кв. м жилья, и я не вижу развития транспортной отрасли, я вижу только ее деградацию. Нам нужна конкретная транспортная стратегия, потому что город в ней давно нуждается»,— выступил депутат во время обсуждения прогноза социально-экономического развития Екатеринбурга.
В качестве примеров проблемных направлений были названы маршруты № 64, 66 и 71, где интервал ожидания достигает 90 минут, а также линия № 69, где задержка может составлять до 4,5 часа. Отдельно была поднята тема сложностей с проездом студентов Уральского федерального университета до кампуса в Новокольцовском. «Студент пишет: ему либо пропускать пары, либо залезать в битком набитый автобус, потому что по-другому он не уедет»,— приводит обращение студента депутат.
Также депутат высказался о том, что санкции к транспортным компаниям применяются необоснованно, даже к компаниям с коэффициентом выполнения рейсов, близким к 100%. Он привел случай, когда предприятие оштрафовали на 100 тыс. рублей за грязный автобус в дождливую погоду. Господин Вечкензин указал на несправедливость наказания водителей за технические сбои, такие как невозможность своевременно отбить билет из-за необходимости одновременно управлять транспортным средством и принимать оплату. По его мнению, подобные меры дискредитируют работу перевозчиков.
Депутат предложил чиновникам лично пользоваться общественным транспортом вместо служебных автомобилей, чтобы оценить качество услуг. «Вы хоть иногда выходите из своих служебных автомобилей и садитесь в транспорт, посмотрите, как ездит народ»,— обратился к чиновникам депутат.
Несмотря на критику, депутаты приняли прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.