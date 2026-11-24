Также депутат высказался о том, что санкции к транспортным компаниям применяются необоснованно, даже к компаниям с коэффициентом выполнения рейсов, близким к 100%. Он привел случай, когда предприятие оштрафовали на 100 тыс. рублей за грязный автобус в дождливую погоду. Господин Вечкензин указал на несправедливость наказания водителей за технические сбои, такие как невозможность своевременно отбить билет из-за необходимости одновременно управлять транспортным средством и принимать оплату. По его мнению, подобные меры дискредитируют работу перевозчиков.