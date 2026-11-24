Верховный суд Дании признал законным выселение «незападных» арендаторов
Верховный суд Дании постановил, что закон, позволяющий выселять «незападных» арендаторов из районов с высокой плотностью иммигрантов, не является дискриминацией по расовому или этническому признаку. Судьи оставили в силе так называемый закон о гетто 2018 года, принятый датскими властями в целях способствования интеграции. С учетом жесткой иммиграционной политики, которую датские власти проводят последнее десятилетие, решение ожидаемо.
Комплекс мер, получивший название «закон о гетто», был принят Копенгагеном в 2018 году, чтобы положить конец «параллельным обществам» в неблагополучных районах страны, где, по мнению властей, этнические анклавы живут изолированно и сталкиваются с проблемами интеграции. Мерилами неблагополучия того или иного района стали высокий уровень безработицы и преступности, доля людей без образования или с низким доходом и, наконец, высокая доля (свыше 50%) иммигрантов и выходцев из «незападных» стран.
Власти решили, что в таких районах необходимо к 2030 году сократить долю социального жилья, в частности, за счет расторжения договоров аренды с жильцами, и после реновации домов сдавать не менее 60% квартир «западным» гражданам по рыночной стоимости.