Комплекс мер, получивший название «закон о гетто», был принят Копенгагеном в 2018 году, чтобы положить конец «параллельным обществам» в неблагополучных районах страны, где, по мнению властей, этнические анклавы живут изолированно и сталкиваются с проблемами интеграции. Мерилами неблагополучия того или иного района стали высокий уровень безработицы и преступности, доля людей без образования или с низким доходом и, наконец, высокая доля (свыше 50%) иммигрантов и выходцев из «незападных» стран.