МИД Финляндии вызвал посла России из-за инцидента с вертолетом
МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова, сообщила пресс-служба ведомства. Поводом стала информация о возможном нарушении воздушного пространства Финляндии российским вертолетом. Инцидент, предположительно, произошел 21 ноября.
По словам министра обороны страны Антти Хяккянена, вертолет мог нарушить воздушное пространство Финляндии во время спасательной операции или наблюдения за атакованным в Финском заливе сухогрузом.
Российский сухогруз Sparta II попал под удар морских беспилотников вечером 21 ноября. С октября судно ходило между Калининградом и Санкт-Петербургом, а в тот день находилось в трех морских милях от российской границы. При атаке пострадал один член экипажа. Сухогруз отбуксировали в Санкт-Петербург, а моряков эвакуировали на борт «Спасателя Карева». Финские власти допускают, что к удару причастна Украина.