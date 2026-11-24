Латвия может последовать примеру Эстонии и закрыть границу с Россией
Латвия может закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией по примеру Эстонии. Об этом пишут «Известия», сославшись на портал Delfi.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает, что прежде нужно просчитать, как перераспределятся потоки людей, пересекающих границу, между странами Прибалтики. По его словам, региону важно выработать согласованную позицию по этому вопросу.
Глава латвийского МВД Янис Домбрава поддерживает закрытие КПП. Для введения соответствующих мер, по его словам, необходимо прийти к единому мнению внутри правительства. Он надеется, что договориться получится уже в ближайшие дни.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что более 1,6 тыс. человек подписали петицию против закрытия границы между Эстонией и Россией. Ее авторы требуют сохранить возможность пересечения границы по семейным и гуманитарным причинам.