В августе 2025 года Яну Троянову (иноагент) уже штрафовали по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента — за отсутствие маркировки при публикации материалов в интернете (ч. 4 ст.19.34 КоАП). По обновленному законодательству теперь для возбуждения уголовного дела по ст. 330.1 достаточно одного правонарушения по административной статье о деятельности иноагента.