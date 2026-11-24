Актрису Яну Троянову* снова оштрафовали по статье о деятельности иноагента
Замоскворецкий районный суд Москвы оштрафовал актрису Яну Троянову* (объявлена иноагентом) на 50 тыс. руб. за непредставление сведений о своей деятельности в Минюст (ч. 2 ст.19.34 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
В августе 2025 года Яну Троянову (иноагент) уже штрафовали по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента — за отсутствие маркировки при публикации материалов в интернете (ч. 4 ст.19.34 КоАП). По обновленному законодательству теперь для возбуждения уголовного дела по ст. 330.1 достаточно одного правонарушения по административной статье о деятельности иноагента.
Яна Троянова (иноагент) живет во Франции с 2022 года. В 2023 году Минюст внес ее в реестр иностранных агентов из-за критики СВО и формирования негативного образа России. В ноябре 2025 года 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к восьми годам колонии по статье о призывах к терроризму.
* — внесена Минюстом в реестр иностранных агентов