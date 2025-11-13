Актрису-иноагента Троянову заочно приговорили к 8 годам за призывы к терроризму

2-й Западный окружной военный суд признал виновной в возбуждении ненависти и вражды, а также в призывах к совершению терактов актрису Яну Троянову (объявлена в России иноагентом). Ее заочно приговорили к восьми годам колонии. Об этом сообщило московское управление прокуратуры.

Суд установил, что фигурантка в 2024 году дала интервью одному из онлайн-изданий, разделяющих антироссийские взгляды. В нем она призывала к покушению на президента Владимира Путина, а также унижала честь и достоинство россиян. Кроме того, актриса призывала к убийству российских граждан, в том числе детей.

Также Троянову (объявлена иноагентом) признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Актрису дважды в течение года штрафовали за непредставление отчетов о своей деятельности как иностранного агента.

Гособвинение запрашивало для актрисы девять лет колонии. Подсудимую объявили в международный розыск, она заочно арестована.

Яна Троянова (иноагент) с 2022 года живет во Франции: она уехала из России после начала спецоперации на Украине. Минюст внес актрису в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Причиной называлась критика СВО и «формирование негативного образа» России.

Никита Черненко