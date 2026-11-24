В Оренбуржье с 1 марта 2027 года будет действовать полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Ограничение будет действовать в течение пяти лет — до 1 марта 2032 года. Об этом сообщают Законодательное собрание и прокуратура Оренбуржья.