В Оренбуржье с 1 марта 2027 года будут запрещены продажи «вейпов»
В Оренбуржье с 1 марта 2027 года будет действовать полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Ограничение будет действовать в течение пяти лет — до 1 марта 2032 года. Об этом сообщают Законодательное собрание и прокуратура Оренбуржья.
Правовая инициатива, предложенная региональным прокурором и губернатором, была рассмотрена Законодательным собранием Оренбургской области сегодня, 24 ноября. Законопроект направлен на защиту здоровья граждан, особенно подростков и молодежи.
«Специалисты отмечают, что электронные сигареты формируют стойкую зависимость и провоцируют респираторные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а их яркий дизайн с подсветкой фактически служит скрытой рекламой для несовершеннолетних. Актуальность запрета подтверждают данные системы маркировки “Честный знак”: только во втором квартале 2026 года жители области купили жидкостей для вейпов на 48,1 млн руб.», — сообщают в Законодательном собрании региона.
Принятый закон также будет ограничивать розничную торговлю любой табачной и никотиносодержащей продукцией в зданиях для отдыха и оздоровления детей, в местах проведения официальных спортивных соревнований, в областных учреждениях соцобслуживания, на территориях отдыха, а также в культовых сооружениях.