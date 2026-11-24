Бывшего кандидата в президенты Румынии Джорджеску перевели под домашний арест
Кэлин Джорджеску, ранее баллотировавшийся в президенты Румынии, вышел из СИЗО и будет находиться под домашним арестом, сообщает Observator. Изменить меру пресечения позволило решение Бухарестского апелляционного суда. Он не поддержал жалобу Управления по расследованию организованной преступности и терроризма, которое в начале ноября оспорило ходатайство о смягчении условий содержания политика.
Господину Джорджеску вменяют создание организованной преступной группы и мошенничество на €1,1 млн. Следствие считает, что он вместе с двумя другими сообщниками получил эти деньги от румынского предпринимателя, обещая содействие в открытии кредитной линии до €15 млн в иностранном финансовом учреждении. Политик находился под стражей с конца сентября. Выйдя из изолятора, он заявил о своей невиновности.
На выборах президента в 2024 году Джорджеску выдвигался как независимый кандидат. С результатом 22,95% он стал лидером первого тура, но позднее Конституционный суд аннулировал итоги голосования. После этого политику предъявили обвинение в попытке госпереворота. Ему также вменяют пропаганду деятельности румынского фашистского «Движения легионеров». Кэлин Джорджеску критиковал участие Румынии в НАТО и военную помощь Украине.