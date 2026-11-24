На выборах президента в 2024 году Джорджеску выдвигался как независимый кандидат. С результатом 22,95% он стал лидером первого тура, но позднее Конституционный суд аннулировал итоги голосования. После этого политику предъявили обвинение в попытке госпереворота. Ему также вменяют пропаганду деятельности румынского фашистского «Движения легионеров». Кэлин Джорджеску критиковал участие Румынии в НАТО и военную помощь Украине.