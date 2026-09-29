Суд в Бухаресте арестовал бывшего кандидата в президенты Джорджеску
Апелляционный суд Бухареста отправил под стражу бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, пишет агентство Agerpes. Судья удовлетворил апелляцию прокуроров Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.
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Решение не подлежит обжалованию. Аналогичное решение суд принял в отношении предпринимателя Ионела Русена, задержанного одновременно с политиком. Их задержали 21 сентября по делу о создании преступной группы и мошенничестве в особо крупном размере. Изначально Бухарестский суд отклонил ходатайство DIICOT о превентивном аресте и постановил оставить задержанных под судебным контролем на два месяца. Сегодня апелляционная инстанция отменила решение.
Расследование началось с иска бизнесмена из города Бузэу. Как утверждал предприниматель, Кэлин Джорджеску предложил ему участие в бизнесе, связанном с драгметаллами, для чего требовался кредит. Экс-кандидат в президенты и Ионел Русен заставили бизнесмена внести залог по кредиту в размере €1,1 млн, однако заем так и не предоставили, заявил потерпевший. По его словам, часть залога Кэлин Джорджеску использовал для финансирования президентской кампании.
Кэлин Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов 24 ноября 2024 года, однако позднее Конституционный суд аннулировал результаты. Румынская разведка утверждала, что на избирательный процесс повлияли «кибератаки со стороны России» и алгоритмы TikTok.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Обвинение Кэлина Джорджеску зашло на третий круг».
Для уголовного дела решение апелляционной инстанции означает переход Кэлина Джорджеску от судебного контроля к предварительному аресту. Ранее в 2025 году суд оставлял его под надзором по обвинениям, связанным с публичным продвижением фашистских и расистских идей, а к сентябрю прокуратура уже передала в суд отдельное дело о попытке подрыва национальной безопасности.
Финансовая линия расследования связана с предполагаемым использованием похищенных средств: по данным следствия, как минимум €100 тыс. из денег, похищенных у Рэзвана Леу, предназначались для избирательной кампании Джорджеску. Это связывает нынешнее дело не только с обвинением в мошенничестве, но и с вопросом о происхождении средств, использованных в период президентской кампании.
Политическая предыстория дела сложилась после отмены результатов голосования Конституционным судом Румынии в декабре 2024 года и последовавшего запрета Джорджеску вновь баллотироваться. По данным прокуратуры, после отмены выборов он вступил в сговор с бывшим военнослужащим Горациу Потра для организации протестов; поэтому арест стал новым процессуальным этапом в серии дел, возникших вокруг выборов и последующих действий политика.