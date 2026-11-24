Госдолг Удмуртии увеличится почти на 40% в следующем году
Это без учета программы списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам
Госдолг Удмуртии в 2027 году по проекту бюджета составит 58,7 млрд руб. Это на 38,1% больше, чем в 2026-м. Об этом на сессии Госсовета республики рассказала и. о. министра финансов Вера Сухих.
Планируется, что задолженность перед кредитными организациями составит 12,6 млрд, перед федеральным бюджетом — 40,3 млрд, остальное — казначейские инфраструктурные кредиты.
По словам госпожи Сухих, в объеме не отражено сокращение госдолга на сумму около 9 млрд руб. по программе списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам на сумму расходов в 2026 году.
За 2025 год по программе было списано 10,5 млрд руб. За 2024-й — 5,8 млрд руб.
Напомним, по данным регионального минфина, на 1 ноября госдолг республики составляет 42,5 млрд руб. Месяцем ранее он был равен 41,9 млрд руб. В октябре регион получил казначейский инфраструктурный кредит в размере 144 млн руб. для финансового обеспечения проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.