Госдолг Удмуртии превысил 42 млрд рублей
В октябре республика получила инфраструктурный кредит на 144 млн рублей
Государственный долг Удмуртии на 1 ноября 2026 года составил 42 млрд 46 млн руб. На начало октября он оценивался в 41 млрд 979 млн руб., следует из данных министерства финансов республики.
В октябре регион получил казначейский инфраструктурный кредит в размере 144 млн руб. Средства предназначены для финансового обеспечения проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Кредит предоставлен под 3% годовых со сроком возврата в 2041 году.