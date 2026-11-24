Катрину Селезневу лишили мандата депутата Госсовета Удмуртии
Ранее ее признали виновной во взяточничестве
Депутата Госсовета Удмуртии седьмого созыва Катрину Селезневу лишили мандата на сессии регионального парламента 24 ноября. Основанием для этого стало решение Устиновского райсуда Ижевска: ее признали виновной во взяточничестве и отмывании денежных средств (ст. 290, 174.1 УК).
Приговор вступил в силу 27 октября. Напомним, экс-директора спортивной школы «Нефтяник» Катрину Селезневу приговорили к шести годам лишения свободы. Суд установил, что в 2025 году она получила от ИП более 1,35 млн руб. за заключение договора подряда на ремонт плавательного бассейна, приемку работ без указания недостатков и их ускоренную оплату. Часть взятки — 90 тыс. руб. — она легализовала посредством финансовой операции с благотворительным фондом.
Также ей назначили два штрафа на общую сумму 2,7 млн руб. Кроме того, Селезневой на три года запретили занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Суд лишил ее звания «Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики», а имущество на сумму взятки конфисковал.
Катрину Селезневу избрали депутатом Госсовета Удмуртии в 2022 году. Она была зампредседателя комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике и входила в депутатскую фракцию «Единая Россия». Катрину Селезневу арестовали в феврале 2026 года.