Также ей назначили два штрафа на общую сумму 2,7 млн руб. Кроме того, Селезневой на три года запретили занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Суд лишил ее звания «Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики», а имущество на сумму взятки конфисковал.