Экс-депутата Госсовета Удмуртии Селезневу осудили на шесть лет за взяточничество

Устиновский районный суд Ижевска приговорил бывшего директора спортивной школы «Нефтяник», экс-депутата Госсовета Удмуртии Катрину Селезневу к шести годам колонии общего режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализацию денежных средств, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), сообщает прокуратура республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Катрина Селезнева, vk Фото: Катрина Селезнева, vk

Суд установил, что в 2025 году Катрина Селезнева получила от индивидуального предпринимателя более 1,35 млн руб. за заключение договора подряда на ремонт плавательного бассейна, приемку работ без указания недостатков и их ускоренную оплату. Часть взятки — 90 тыс. руб. — она легализовала посредством финансовой операции с благотворительным фондом «Дари радость».

Помимо лишения свободы суд назначил Селезневой штраф 50 тыс. руб. и штраф в размере двукратной суммы взятки — 2,7 млн руб. Ей также на три года запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Суд лишил ее звания «Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики», а имущество на сумму взятки конфисковал. Приговор в законную силу не вступил.

Катрина Селезнева была избрана депутатом Госсовета Удмуртии в 2022 году. В феврале 2026 года суд арестовал ее по обвинению в получении взятки в размере 1,35 млн руб.