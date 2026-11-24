Удмуртия заложила дефицит бюджета на 2027 год в 16,2 млрд рублей
На социальную сферу направят 72% расходов региональной казны
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Государственный совет Удмуртии принял в первом чтении проект бюджета республики на 2027 год с дефицитом 16,15 млрд руб. Доходы запланированы в размере 132,6 млрд руб., расходы — 148,75 млрд руб. Документ представила исполняющая обязанности министра финансов республики Вера Сухих на заседании Госовета.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета должны составить 126,23 млрд руб. — на 3% больше оценки 2026 года. Еще 6,37 млрд руб. запланировано получить в виде безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В эту сумму включена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности — 6,3 млрд руб.
Целевые федеральные трансферты в проекте пока не учтены. Как пояснила госпожа Сухих, при подготовке документа ориентировались на проект федерального бюджета, принятый в первом чтении, в котором распределение трансфертов по регионам еще не было детализировано. Распределение утвердили 15 ноября, и эти средства планируется учесть ко второму чтению.
Расходы бюджета сформированы с учетом необходимости исполнения социальных обязательств, участия в национальных и региональных проектах и более жесткого подхода к планированию. В частности, власти намерены сократить на 10% непервоочередные расходы.
На социальную сферу предусмотрено 106,36 млрд руб., или 72% всех расходов. На поддержку реального сектора экономики планируется направить 28,29 млрд руб. (19%), на прочие расходы — 12 млрд руб. Еще 2,1 млрд руб. заложено на обслуживание государственного долга.
Крупнейшая статья расходов — образование: на него предусмотрено 53,36 млрд руб. (35,9% от общего объема). На здравоохранение, включая трансферт территориальному фонду ОМС, направят 21,26 млрд руб. (14,3%), на национальную экономику — 21,15 млрд руб. (14,2%). На социальную политику, в том числе резерв на поддержку участников специальной военной операции и их семей, заложено 20,06 млрд руб. (13,5%).
Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы составит 66,75 млрд руб. — на 6,3% больше оценки текущего года. В проекте учтена индексация окладов работников государственных и муниципальных учреждений на 10% с 1 января 2027 года. На социальные обязательства предусмотрено 12,08 млрд руб., на обеспечение безопасности населения и образовательных организаций — 4,71 млрд руб.
Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам составит 59,23 млрд руб. — около 40% всех расходов республики. На вопрос депутатов о дополнительном финансировании районов в связи с перераспределением полномочий госпожа Сухих ответила, что его увеличение пока не планируется.
Депутат Государственного совета Удмуртии Юрий Балахонцев также попросил пояснить, как Минфин взаимодействует с региональным Министерством экономики при отборе проектов и распределении средств. Госпожа Сухих сообщила, что проекты строительства и капитального ремонта проходят оценку экономической целесообразности в Минэкономики Удмуртии. Инвестиционные проекты также согласуются с заинтересованными ведомствами, в том числе с Управлением Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике — территориальным органом федеральной службы.
Дефицит бюджета в 2027 году планируется покрывать за счет привлечения 12,6 млрд руб. коммерческих кредитов и 3,65 млрд руб. казначейского инфраструктурного кредита. Последний предполагается направить на реконструкцию участков дороги Ижевск — Воткинск (3,1 млрд руб.) и мероприятия в сфере ЖКХ (548 млн руб.).
По оценке Минфина, на 1 января 2028 года государственный долг Удмуртии составит 58,69 млрд руб. В его структуре будут 40,31 млрд руб. бюджетных кредитов, 5,78 млрд руб. инфраструктурных кредитов и 12,6 млрд руб. коммерческих заимствований. Их доля в общем объеме госдолга прогнозируется на уровне 21,5%.
На 2028 год проектом предусмотрены доходы в размере 140,36 млрд руб. и расходы 145,62 млрд руб., дефицит — 5,26 млрд руб. В 2029 году власти рассчитывают получить профицит в 428 млн руб. при доходах 143,8 млрд руб. и расходах 143,37 млрд руб.
В содокладе постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам отмечалось, что по сравнению с проектом бюджета на 2026 год, внесенным в первом чтении годом ранее, объем доходов в нынешнем проекте снизился на 16%, расходов — на 8%. Это объясняется отсутствием распределенных по регионам целевых федеральных трансфертов на момент подготовки документа.
Комиссия рекомендовала правительству продолжить поиск дополнительных источников доходов, повышать эффективность использования бюджетных средств, обеспечить своевременное финансирование национальных проектов и продолжить работу по снижению государственного долга. Поправки ко второму чтению депутаты смогут внести до 1 декабря.
За принятие постановления о проекте бюджета в первом чтении проголосовали 48 депутатов, один воздержался. Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев сообщил, что в понедельник планируется провести два президиума с участием главы республики, чтобы обсудить предложения депутатов к проекту.