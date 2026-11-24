Целевые федеральные трансферты в проекте пока не учтены. Как пояснила госпожа Сухих, при подготовке документа ориентировались на проект федерального бюджета, принятый в первом чтении, в котором распределение трансфертов по регионам еще не было детализировано. Распределение утвердили 15 ноября, и эти средства планируется учесть ко второму чтению.