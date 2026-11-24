В четырех округах Красноярского края ограничено движение транспорта из-за погоды
Ограничения движения пассажирского и грузового автотранспорта установлены в четырех округах Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Из-за неблагоприятных погодных условий запрет на движение пассажирского и грузового транспорта введен на автодорогах Канского, Ирбейско-Саянского, Иланско-Нижнеингашского и Абанского округов. В Ирбейско-Саянском и Иланско-Нижнеингашском округах ограничения установлены на всех автомобильных дорогах, в Канском округе — на 19 автодорогах.
В Абанском округе ограничения ввели на автодорогах Канск - Абан-Богучаны и Абан-Почет. По данным Среднесибирского УГМС, 25 ноября в центральных и южных округах Красноярского края ожидаются гололед, мокрый снег, порывы ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с и более.