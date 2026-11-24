Из-за неблагоприятных погодных условий запрет на движение пассажирского и грузового транспорта введен на автодорогах Канского, Ирбейско-Саянского, Иланско-Нижнеингашского и Абанского округов. В Ирбейско-Саянском и Иланско-Нижнеингашском округах ограничения установлены на всех автомобильных дорогах, в Канском округе — на 19 автодорогах.