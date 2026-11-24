Как пояснил директор ТФОМС, темпы роста субвенций федфонда составляют 9,4%, что выше темпов инфляции в прогнозе социально-экономического развития РФ, предоставленного на момент составления проекта бюджета фонда. Он добавил, что распределение по субъектам появляется уже в январе—феврале, и уже тогда вносят изменения. Говоря о других расходах, он обозначил, что сумма на выявление онкологических заболеваний едина для всей страны. Структура бюджета фонда не содержит постатейных разбивок затрат на зарплату медработникам и определяет затраты на возмещение расходов организаций за оказанную медпомощь. Поэтому прогнозные цифры увеличения зарплаты не предусматриваются.