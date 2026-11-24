Расходы фонда ОМС в Удмуртии вырастут на 6% в 2027 году
Депутат Госсовета указал на несоответствие темпов роста уровню инфляции
Доходы Территориального фонда обязательного медстрахования (ТФОМС) Удмуртии в 2027 году составят 43,2 млрд руб. Это на 6% больше, чем годом ранее. Планируемые расходы равны доходам. Такой законопроект в первом чтении приняли депутаты Госсовета республики на сессии 24 ноября.
При представлении законопроекта депутат Госсовета республики Эдуард Бабаян обратился к директору ТФОМС Тимуру Валееву, указав на несоответствие расходов темпам инфляции: «В графах вашего доклада показывалось, что убираются все стимулирующие доплаты врачам. Очень мощное урезание по выявлению онкологических заболеваний. При этом расходы вашего фонда не соответствуют даже инфляционным процентам нашей страны. Можно объяснить, как будет медицина дальше работать, если расходы ниже, чем инфляция в стране?»
В ответ на это господин Валеев поинтересовался, какой прогнозной цифрой инфляции он оперирует. «Инфляцию планирую не я, а Правительство РФ и руководство республики, и цифры уже известны. И я думаю, что вы на них должны были ориентироваться, а не у меня спрашивать»,— отметил Эдуард Бабаян.
Как пояснил директор ТФОМС, темпы роста субвенций федфонда составляют 9,4%, что выше темпов инфляции в прогнозе социально-экономического развития РФ, предоставленного на момент составления проекта бюджета фонда. Он добавил, что распределение по субъектам появляется уже в январе—феврале, и уже тогда вносят изменения. Говоря о других расходах, он обозначил, что сумма на выявление онкологических заболеваний едина для всей страны. Структура бюджета фонда не содержит постатейных разбивок затрат на зарплату медработникам и определяет затраты на возмещение расходов организаций за оказанную медпомощь. Поэтому прогнозные цифры увеличения зарплаты не предусматриваются.