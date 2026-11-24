Согласно проекту, при приеме на обучение будут учитывать средний балл аттестата за девятый или 11-й класс. Не служившие в армии смогут поступить только в возрасте от 16 до 22 лет, а отслужившие и срочники — до 24 лет. Согласно пояснительной записке, инициатива Минобороны «повысит качество подготовки военных кадров» и «обеспечит доступность военного образования для лиц, имеющих основное общее образование».