Минобороны предложило принимать в военные вузы после девятого класса
Минобороны подготовило проект приказа о приеме в военные училища и вузы на программы среднего профессионального образования выпускников девятых классов. Сейчас на эти программы берут только после 11 класса.
Согласно проекту, при приеме на обучение будут учитывать средний балл аттестата за девятый или 11-й класс. Не служившие в армии смогут поступить только в возрасте от 16 до 22 лет, а отслужившие и срочники — до 24 лет. Согласно пояснительной записке, инициатива Минобороны «повысит качество подготовки военных кадров» и «обеспечит доступность военного образования для лиц, имеющих основное общее образование».
Документ был опубликован на портале нормативных правовых актов 7 ноября. 23 ноября его направили на регистрацию в Минюст.
Минобороны рассматривает студентов гражданских вузов и колледжей как один из источников комплектования войск БПЛА, говорил замглавы ведомства Виктор Горемыкин. Он уверял, что сами войска беспилотных систем укомплектованы только контрактниками. К середине ноября Минобороны выполнило годовой план по отбору контрактников на 89%.