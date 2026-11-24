В малом зале 11 декабря зрители увидят постановку «Сказочная перепутаница». Авторы пьесы и режиссеры — заслуженная артистка России Алла Антипова и Николай Бабушкин. История начинается с того, что в комнату Деда Мороза врывается сильный ветер и скидывает с полок все книги со сказками. Большинство волшебных героев смогли вернуться в свои истории, кроме одной маленькой мышки. Ей предстоит отправиться в запутанное путешествие, чтобы найти дом.