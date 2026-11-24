Екатеринбургский Театр кукол поставит современную «Белоснежку»
В Театре кукол в Екатеринбурге с 5 декабря по 8 января запланированы 170 показов детских спектаклей в рамках праздничной программы. Как сообщили в пресс-службе театра, откроет программу кукольный спектакль «Праздник для елочки» режиссера Николая Бабушкина.
В малом зале 11 декабря зрители увидят постановку «Сказочная перепутаница». Авторы пьесы и режиссеры — заслуженная артистка России Алла Антипова и Николай Бабушкин. История начинается с того, что в комнату Деда Мороза врывается сильный ветер и скидывает с полок все книги со сказками. Большинство волшебных героев смогли вернуться в свои истории, кроме одной маленькой мышки. Ей предстоит отправиться в запутанное путешествие, чтобы найти дом.
На Большой сцене 19 декабря состоится премьера спектакля «Белоснежка» режиссера Евгения Сивко. Классическая история обретет новые смыслы в современном прочтении. Так, Королева станет зависима от чужого мнения и модных трендов. В новой постановке героям нужно будет перестать гнаться за идеалом.