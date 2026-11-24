Как сообщает краевая прокуратура, в суде установлено, что в 2023 году ООО «Энергогазинжиниринг» выполняло подрядные работы по переводу частных домов на газовое отопление в рамках национального проекта «Экология». Свои обязательства компания выполнила не в полном объеме. При этом Ларионов, находившийся тогда в должности врио министра ЖКХ, не расторг с ней контракт и не потребовал возврата бюджетных средств.