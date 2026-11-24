В Забайкалье бывшего замминистра ЖКХ осудили за превышение полномочий
Центральный районный суд Читы вынес приговор в отношении бывшего заместителя министра ЖКХ Забайкалья Ивана Ларионова. Его признали виновным в превышении полномочий с причинением тяжких последствий из личной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Как сообщает краевая прокуратура, в суде установлено, что в 2023 году ООО «Энергогазинжиниринг» выполняло подрядные работы по переводу частных домов на газовое отопление в рамках национального проекта «Экология». Свои обязательства компания выполнила не в полном объеме. При этом Ларионов, находившийся тогда в должности врио министра ЖКХ, не расторг с ней контракт и не потребовал возврата бюджетных средств.
В феврале 2024 года он заключил с этой же компанией новое соглашение о предоставлении субсидии на сумму около 840 млн руб. При этом Ларионов не смог обеспечить механизмы финансового контроля и защиты выделенных средств. В результате часть средств в размере 103 млн руб. была похищена подрядчиком.
Ларионова приговорили к семи годам общего режима с лишением права занимать руководящие должности на два с половиной года. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с бывшего замминистра всей суммы причиненного ущерба. В июне этого года по аналогичной статье был осужден экс-министр ЖКХ Забайкалья Алексей Головинкин.