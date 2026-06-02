Приговор испекли в газовом котле

В Чите вынесен приговор бывшему министру ЖКХ Забайкалья Алексею Головинкину. По версии обвинения, в 2023 году он не проследил должным образом за расходованием средств из бюджета на работы по газификации Читы, в результате аффилированными с компанией-подрядчиком лицами было похищено 115 млн руб., выделенных на газовые котлы для частных домов. За злоупотребление должностными полномочиями экс-чиновник получил три года колонии.

На последнее заседание по своему уголовному делу находившийся на свободе Алексей Головинкин в Центральный райсуд Читы прибыл из Москвы. После вынесения приговора он был взят под стражу в зале суда.

В последнем слове бывший министр, занимавший эту должность с сентября 2022 года по октябрь 2023 года, попросил вынести оправдательный приговор, сообщило региональное агентство Chita.ru из зала суда. В своей речи он отметил, что «в рамках параллельного проекта — концессии с городом Читой — так и не было построено центральное газовое хранилище».

Без этой станции приема и регазификации пустить газ в готовые сети и котлы было технически невозможно. Ранее Алексей Головинкин во время процесса назвал проект газификации города «фантастическим». По его словам, он изучил опыт других регионов, и нигде в России нет ситуации, чтобы газ поступал не от магистральной сети, а перевозился по железной дороге в сжиженном виде.

«Я чист перед законом и действовал в рамках тех полномочий, что были предоставлены мне по должности»,— заявил Алексей Головинкин в последнем слове.

По версии обвинения, подсудимый «умышленно решил не исполнять возложенные на него обязанности и не реализовывать полномочия в должности министра».

В частности, он не выполнил обязательные для исполнения указания первого зампреда правительства Андрея Кефера, не организовал контроль перевода частных домов с угольного отопления на газовое, не выезжал на место работ для их контроля, а также не инициировал применение казначейского сопровождения при представлении субсидий ООО «Энергогазинжиниринг» в размере 700 млн руб.

В дальнейшем министр не обеспечил контроль за целевым использованием этих средств и выполнением работ. В результате аффилированными лицами компании было похищено более 115 млн руб., предназначавшихся для установки газовых котлов в частных домах, а работы по газификации, начатые в 2023 году, не выполнены. В начале 2025 года контракт был расторгнут, а в адрес организации направлены досудебные претензии о возвращении выделенной федеральной субсидии в полном объеме.

Представитель защиты в ходе прошедших ранее прений заявлял, что в действиях Головинкина нет состава преступления, так как они не противоречили региональному законодательству, Бюджетному кодексу РФ и закону о краевом бюджете. Вменяемое Головинкину бездействие он объяснил отсутствием правовых оснований для обязательного казначейского сопровождения субсидий, а также невозможностью вести полный технический контроль лично.

Прокуратура запросила в качестве наказания для Головинкина лишение свободы на срок восемь лет.

Решением суда экс-министр был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Он также лишен права занимать должности на государственной службе на срок два года шесть месяцев.

Суд оставил без рассмотрения гражданский иск представителя минЖКХ Забайкальского края о взыскании с Головинкина в пользу Забайкальского края в лице министерства ущерба в сумме 115 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск