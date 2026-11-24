Андрей Чибис проходит по делу о мошенничестве и растрате, совершенных в особо крупном размере, а также незаконном выводе средств за границу. Среди его предполагаемых сообщников — руководитель представительства Мурманской области в Москве Ашот Баблумян и бизнесмен Оганес Шанкоян. Следствие рассматривает два эпизода. Один связан с хищением денег из областного бюджета и выводом их за границу с использованием подконтрольных компаний, второй — с хищением около 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск. Накануне Андрея Чибиса вызвали на допрос. Вину он отрицает.