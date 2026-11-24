Скрипку Якоба Штайнера XIX века выставили на аукцион Екатерининской Ассамблеи
Директор ООО «Инвестторгстрой» Константин Погребинский выставил на торги Екатерининской Ассамблеи скрипку XIX века величайшего скрипичного мастера из Австрии Якоба Штайнера, сообщили в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).
Музыкальные инструменты Якоба Штайнера в XVIII–XIX веках ценились в Европе выше скрипок Страдивари и Амати, а оригинальных работ мастера сохранилось крайне мало. Сейчас их продают за сотни тысяч долларов. Скрипка, выставленная на аукцион в Екатеринбурге, сохранилась в идеальном состоянии и с «родным» футляром.
Еще одним лотом Екатерининской ассамблеи стала картина «Жители полярной станции» легендарного путешественника, художника и писателя Федора Конюхова. Совершивший пять кругосветных плаваний академик Российской академии художеств в 1982 году на Чукотке сделал карандашный набросок. Он и лег в основу картины, однако к ее завершению он вернулся спустя более 40 лет. На картине запечатлен один из эпизодов повседневной жизни полярной станции. Ее на аукцион передала компания «СКБ Контур».
Генеральный директор УГМК Андрей Козицын отправил на аукцион полное собрание сочинений Ивана Тургенева. Оно было издано в 1898 году знаменитым петербургским издателем Адольфом Марксом, который прославился выпуском массовых, но качественно оформленных приложений к популярному журналу «Нива». Именно в таком формате многие произведения русских классиков впервые стали доступны широкой публике. В издании содержится почти все творчество писателя: романы «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», повести «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды», рассказы «Муму», «Бежин луг» и драматургия.
Екатерининская Ассамблея — ежегодный благотворительный аукцион, организованный СОСПП. В этом году эти и другие лоты разыграют 4 декабря.