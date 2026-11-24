Еще одним лотом Екатерининской ассамблеи стала картина «Жители полярной станции» легендарного путешественника, художника и писателя Федора Конюхова. Совершивший пять кругосветных плаваний академик Российской академии художеств в 1982 году на Чукотке сделал карандашный набросок. Он и лег в основу картины, однако к ее завершению он вернулся спустя более 40 лет. На картине запечатлен один из эпизодов повседневной жизни полярной станции. Ее на аукцион передала компания «СКБ Контур».