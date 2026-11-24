Бывший глава Минпрома Казахстана возглавил железнодорожного оператора КТЖ
Главой «Казакстан темир жолы» (КТЖ; национальная железнодорожная компания Казахстана) назначен бывший министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. Об этом сообщила пресс-служба фонда национального благосостояния (ФНБ) АО «Самрук-Казына» (КТЖ входит в структуру фонда). Решение о назначении приняло правление АО.
Ерсайын Нагаспаев был освобожден от должности министра сегодня по указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Господин Нагаспаев возглавил министерство в феврале 2025 года. До этого он на протяжении трех лет, с 2022 года, работал управляющим директором по новым проектам в КТЖ.
«Самрук-Казына» — инвестхолдинг, который создан первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым для повышения национального благосостояния Казахстана и модернизации экономики. В 2025 году высшая аудиторская палата провела аудит холдинга и выявила финансовые нарушения на 351,8 млн тенге (около $780 тыс.). В ноябре 2026-го глава ФНБ «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов и глава КТЖ Елжас Отыншиев были задержаны по подозрению в коррупции.