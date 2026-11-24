На Екатеринбургской гордуме поспорили об организации укрытий в подвалах
На заседании Екатеринбургской городской думы депутат Александр Колесников («Единая Россия») поспорил с представителями мэрии относительно использования арендуемых подвальных помещений в качестве укрытий. Парламентарий заявил, что требования Департамента управления имуществом (ДУМИ) о создании условий для населения противоречат федеральным нормам и нарушают права арендаторов.
По словам господина Колесникова, на примере фонда Железнодорожного района видно, что ни одно из помещений не соответствует установленным стандартам. Депутат потребовал от профильного ведомства разъяснить правовые основания для подобных предписаний, указывая на возможное ущемление интересов бизнеса.
Глава ДУМИ Майя Строшкова пояснила, что ведомство действует на основании указа губернатора Свердловской области. «Мы указываем минимальные требования к арендуемым объектам, если они находятся в подвалах: это сухо и чисто. И если звучит сигнал сирены и в это время арендаторы находятся на месте, то они должны пустить туда жителей, если в доме нет бомбоубежища»,— пояснила госпожа Строшкова.
Господин Колесников подчеркнул риски для коммерческих структур, связанные с необходимостью допускать посторонних лиц в помещения, где хранится имущество. Он указал на дополнительные обязательства и угрозу сохранности товаров, возникающие в экстренных ситуациях.
Ранее депутат Михаил Вечкензин заявлял, что администрация Екатеринбурга должна перевести в муниципальную собственность бомбоубежища Росимущества, чтобы подготовить их для укрытия людей при объявлении ракетной или беспилотной опасности. Также депутаты обсуждали, что на многоквартирных жилых домах в Екатеринбурге необходимо разместить громкоговорители и указатели до ближайших убежищ.