Глава ДУМИ Майя Строшкова пояснила, что ведомство действует на основании указа губернатора Свердловской области. «Мы указываем минимальные требования к арендуемым объектам, если они находятся в подвалах: это сухо и чисто. И если звучит сигнал сирены и в это время арендаторы находятся на месте, то они должны пустить туда жителей, если в доме нет бомбоубежища»,— пояснила госпожа Строшкова.