На многоквартирных жилых домах в Екатеринбурге необходимо разместить громкоговорители и указатели до ближайших убежищ при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил первый вице-спикер Михаил Матвеев («Единая Россия») на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности. Он возмутился, что корректировки бюджета не затронули раздел национальной безопасности и гражданской обороны.

«Когда дрон прилетел в Екатеринбург, стали активно обсуждать, куда бежать»,— подчеркнул господин Матвеев.

Начальник отдела гражданской защиты населения в мэрии Павел Кротов заверил депутата, что ведомство уже размещает системы оповещения на зданиях муниципальных учреждений и организаций, которые изъявили желание установить сирены и громкоговорители. «По жилым домам все сложно: мы не можем установить на них, потому что это имущество жильцов. Они должны провести собрание, сказать, что они хотят»,— пояснил чиновник.

«Основные укрытия — это подвальные помещения в многоквартирных домах и иные заглубленные помещения. В Екатеринбурге расположено более 8 тыс. жилых домов, и более чем в 6 тыс. из них есть подвальные помещения. У кого их нет, те идут в паркинги, подземные переходы и станции метро»,— сказал господин Кротов. Чиновник отметил, что городские власти также не имеют возможности обновлять укрытия, поскольку жильцы должны сами провести собрание и определиться, что они «хотят укрываться в конкретном месте».

Михаил Матвеев заявил, что власти должны проводить соответствующие работы без учета мнения жителей. «Эта демократия, которая была прописана много лет назад, в современных законах не подходит сегодняшним условиям жизни»,— подчеркнул единоросс.

Павел Кротов пояснил, что власти смогут привести защитные сооружения в готовность «только по решению президента». «Мы не можем тратить средства, потому что у нас правовой режим в государстве в условиях мирного времени. Как только он будет изменен, не дай Бог, тогда это будет возможно. Сейчас мы можем только просить и рекомендовать, чем и занимаемся безостановочно, и Министерство общественной безопасности Свердловской области тоже»,— заверил чиновник.

Господина Матвеева поддержал председатель думской комиссии по безопасности жизнедеятельности Игорь Володин («Единая Россия»). Он подчеркнул, что в Екатеринбурге нет никаких табличек, куда идти в случае опасности. «Жители обращаются со всего города по этой проблеме. Что значит подвал? Доступ к нему надо обеспечить, а это невозможно, как люди говорят, это частная собственность. Куда бежать людям, никто не знает»,— добавил господин Володин.

Павел Кротов пояснил, что его отдел работает с управляющими компаниями, чтобы те развесили листовки на всех домах Екатеринбурга с информацией о действиях при сигнале «Ракетная опасность». «Основная масса вопросов идет от управляющих компаний, у кого сотни домов. Когда один-два современных дома, у тех проблем нет: у них диспетчерский пульт у охраны, они нажмут кнопку — и все замки в подвалы вскрываются. И все прячутся: те, кто изъявляет желание. Мы сталкиваемся с отношением людей, смотрели по пятнице (была объявлена "ракетная опасность". — "Ъ-Урал"), многие просто ходили по городу и говорили "гудит и гудит"»,— пожаловался чиновник. Игорь Володин заявил, что власти должны организовать учебу, что делать при сигнале «Ракетная опасность».

25 апреля Екатеринбург подвергся атаке беспилотника. БПЛА врезался в жилой дом в центре города и повредил 44 квартиры. Девять человек обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом, одну женщину госпитализировали. С начала 2026 года на территории Свердловской области трижды вводили режим ракетной опасности и восемь раз — беспилотной.

В мае губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ, согласно которому в качестве укрытий от атаки БПЛА могут использоваться подвалы, технические подземные помещения, цокольные этажи, гаражи, подземные паркинги, склады и помещения без окон между несущими стенами. Документ обязал оборудовать помещения местами для сидения, средствами первичного пожаротушения, системами водоснабжения и электроосвещения.

