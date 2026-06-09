В думе Екатеринбурга потребовали забрать бомбоубежища Росимущества в городе

Администрация Екатеринбурга должна перевести в муниципальную собственность бомбоубежища Росимущества, чтобы подготовить их для укрытия людей при объявлении ракетной или беспилотной опасности в Свердловской области, заявил депутат гордумы Михаил Вечкензин («Единая Россия») на заседании представительного органа. По его словам, сейчас в защитных сооружениях находятся «либо помойки, либо бомжатники». «Федералы точно с ним ничего делать не будут»,— пожаловался господин Вечкензин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Директор департамента мэрии по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова пояснила, что у Росимущества в Екатеринбурге находится более чем 400 бомбоубежищ, большую часть из которых суд, по требованию прокуратуры, обязал привести в порядок. Впрочем, чиновница признала, что за полтора года федеральное ведомство так и не начало работы по обновлению.

«Были попытки забрать бомбоубежища, но есть решения суда и ответственное лицо, и это инициировала прокуратура районов Екатеринбурга. Надо, чтобы собственник привел их в должное состояние, и понес за это расходы»,— подчеркнула госпожа Строшкова.

Прокурор Екатеринбурга Игорь Корелов добавил, что в Росимуществе сообщили надзорному ведомству, что на ремонт бомбоубежищ в Екатеринбурге «финансирование отсутствует». «Методы воздействия на них есть. Есть судебный приказ, соответственно имеется ответственность за несвоевременное исполнение, работает служба судебных приставов, которая должна проверять исполнение»,— отметил господин Корелов.

С этим чиновники мэрии заверили, что в Екатеринбурге ремонтируют муниципальные бомбоубежища. По словам Майи Строшковой, власти в 2026 году уже заканчивают приведение защитных сооружений в порядок, но «не до уровня бомбоубежища, а до уровня укрытия». «На понижение их статуса направлены документы в ГУ МЧС по Свердловской области. Бомбоубежища у нас остались в трех школах и два на площади Субботников. Что касается жилых домов, у нас 16 адресов. В этом году мы закончим там ремонт, и деньги бюджета на это выделены»,— сказала госпожа Строшкова.

Екатеринбурге впервые подвергся атаке беспилотника 25 апреля. БПЛА врезался в жилой дом в центре города и повредил 44 квартиры. Девять человек обратились за медицинской помощью из-за отравления угарным газом, одну женщину госпитализировали. Всего с начала 2026 года на территории Свердловской области трижды вводили режим ракетной опасности и восемь раз — беспилотной.

Ранее, 2 июня, депутаты призвали разместить на жилых домах в Екатеринбурге громкоговорители, указатели до ближайших убежищ и отремонтировать в зданиях защитные сооружения от атаки БПЛА. Чиновники тогда заявили, что не имеют право обновлять укрытия в МКД, поскольку они являются собственностью жильцов. С этим они пожаловались на безразличие жителей и гостей Екатеринбурга к звукам сирен и сообщениям из громкоговорителей при объявлении в регионе режима ракетной опасности.

Василий Алексеев