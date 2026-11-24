По темпам роста среднего чека Кубань оказалась среди регионов с умеренной динамикой: 9,5% за год — ниже среднероссийских 10,8%. Заметнее всего показатель прибавил в Татарстане (плюс 19,4%), Саратовской области (плюс 18,5%), Чувашской (плюс 17,6%) и Удмуртской (плюс 17,3%) республиках и Рязанской области (плюс 16,9%). Сдержаннее всего средний чек рос в Иркутской (плюс 3,2%) и Омской (плюс 3,4%) областях, а также в Москве (плюс 5,4%).