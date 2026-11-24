Средний размер автокредита на Кубани за год вырос до 1,73 млн рублей
В Краснодарском крае средний размер выданного автокредита в октябре 2026 года составил 1,73 млн руб. против 1,58 млн руб. годом ранее — прирост за год составил 9,5%. Данные по итогам месяца привело Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В общероссийской картине край занял седьмое место среди 30 субъектов — лидеров по объемам автокредитования.
В среднем по стране средний чек по автокредитам в октябре достиг 1,67 млн руб.: рост к октябрю 2025 года — 10,8% (тогда — 1,51 млн руб.), к сентябрю — 5,1% (1,59 млн руб.).
Возглавляют региональный топ-30 по среднему размеру займа Москва (2,14 млн руб.), Московская область (1,96 млн руб.), Санкт-Петербург (1,87 млн руб.), а также Новосибирская (1,79 млн руб.) и Тюменская с автономными округами (1,78 млн) области. Из соседей по ЮФО Ростовская область показала 1,65 млн руб. (плюс 10,7% за год), Ставропольский край — 1,61 млн руб. (плюс 16,7%).
По темпам роста среднего чека Кубань оказалась среди регионов с умеренной динамикой: 9,5% за год — ниже среднероссийских 10,8%. Заметнее всего показатель прибавил в Татарстане (плюс 19,4%), Саратовской области (плюс 18,5%), Чувашской (плюс 17,6%) и Удмуртской (плюс 17,3%) республиках и Рязанской области (плюс 16,9%). Сдержаннее всего средний чек рос в Иркутской (плюс 3,2%) и Омской (плюс 3,4%) областях, а также в Москве (плюс 5,4%).