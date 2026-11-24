Делегация петербургских чиновников во главе с губернатором Александром Бегловым 24 ноября прибыла во Вьетнам с официальным визитом. Представители Смольного намерены укрепить связи между Россией и Вьетнамом в экономической, гуманитарной, социальной и других отраслях. «Ключевым событием» станет подписание меморандума между Санкт-Петербургом и столицей Вьетнама в области развития метрополитена.