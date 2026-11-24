Петербургский губернатор подпишет меморандум о развитии метро
в столице Вьетнама
Делегация петербургских чиновников во главе с губернатором Александром Бегловым 24 ноября прибыла во Вьетнам с официальным визитом. Представители Смольного намерены укрепить связи между Россией и Вьетнамом в экономической, гуманитарной, социальной и других отраслях. «Ключевым событием» станет подписание меморандума между Санкт-Петербургом и столицей Вьетнама в области развития метрополитена.
«Северная столица готова предложить пилотный проект по разработке участка ханойского метро. Это позволит петербургским специалистам применить свои компетенции в масштабном международном проекте и укрепит позиции города как ведущего центра транспортной инженерии»,— говорится в сообщении администрации Петербурга.
Кроме того, делегация встретится с руководством Вьетнама и главами регионов. В том числе подпишет соглашение о побратимских связях с провинцией Хынгиен. Она станет шестым регионом—партнером Петербурга.
Отметим: неделей ранее в Ханое с официальным визитом находились чиновники из Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко отправился в социалистическую республику в составе делегации Совета федерации, которую возглавляла спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.