Сибирские клубы в 2026 году выступают в ВХЛ с разным успехом. «Норильск» и «Омские Крылья» с 40 очками возглавляют турнирную таблицу. Но дважды выигрывавший регулярное первенство новокузнецкий «Металлург» идет лишь восьмым (35 очков). Барнаульское «Динамо-Алтай» находится на 17-м месте, а красноярский «Сокол» — на 24-м из 30.