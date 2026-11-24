«Норильск» впервые в истории возглавил чемпионат ВХЛ
Крупная победа над тульским АКМ 23 ноября позволила «Норильску» из Красноярского края подняться на первое место в таблице Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — второй по значимости лиги российского хоккея. Это стало историческим достижением для созданного в 2023 году клуба.
Норильчане доминировали фактически всю игру. Первая шайба была забита на 10-й минуте, когда хозяева реализовали большинство. На 16-й минуте АКМ удалось восстановить равновесие, но во втором периоде сибиряки начали наращивать преимущество. Итоговый результат — 6:3.
В сезоне ВХЛ 2026/2027 «Норильск» набрал за 28 игр 40 очков. Во многом это произошло благодаря Михаилу Шалагину, который набрал очки в 18 играх подряд.
Сибирские клубы в 2026 году выступают в ВХЛ с разным успехом. «Норильск» и «Омские Крылья» с 40 очками возглавляют турнирную таблицу. Но дважды выигрывавший регулярное первенство новокузнецкий «Металлург» идет лишь восьмым (35 очков). Барнаульское «Динамо-Алтай» находится на 17-м месте, а красноярский «Сокол» — на 24-м из 30.