По утверждению градозащитников, в середине 2000-х годов КГИОП вместо предусмотренной законом историко-культурной экспертизы использовал экспертное заключение объемом «в полстраницы». Кокоревские склады в документе упоминались среди других зданий, которые предлагалось исключить из списка выявленных объектов культурного наследия.