Петербургские градозащитники обратились в Конституционный суд из-за Кокоревских складов
Петербургские градозащитники обратились в Конституционный суд России с жалобой на положения Кодекса административного судопроизводства, которые, по их мнению, позволили снять Кокоревские склады на Лиговском проспекте с государственной охраны. Активисты добиваются сохранения исторического ансамбля, пишет МР7.
Заявители оспаривают конституционность ряда норм КАС РФ, на которые ссылались суды предыдущих инстанций, признавая законным снятие зданий с охраны.
По утверждению градозащитников, в середине 2000-х годов КГИОП вместо предусмотренной законом историко-культурной экспертизы использовал экспертное заключение объемом «в полстраницы». Кокоревские склады в документе упоминались среди других зданий, которые предлагалось исключить из списка выявленных объектов культурного наследия.
В дальнейшем суды отказали активистам в назначении судебной экспертизы, посчитав имеющееся заключение достаточным основанием для признания ансамбля не представляющим историко-культурной ценности.
Именно такую практику применения законодательства градозащитники намерены оспорить в Конституционном суде.