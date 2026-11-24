В Орске устанавливают обстоятельства гибели двух человек
В Орске на ул. Подгорной ночью 24 ноября произошел пожар в частном доме. Во время тушения были обнаружены тела проживавших в доме мужчины и женщины. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
Следователи устанавливают причину возгорания. Назначены экспертизы, а также выполняются иные необходимые следственные и процессуальные действия. Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка всем установленным обстоятельствам.