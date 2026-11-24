Двое пострадавших при атаке БПЛА в Азове остаются в больнице
Двое жителей Азова, получивших травмы в результате атаки БПЛА на город 16 ноября, продолжают лечение в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.
Как ранее сообщалось, в результате атаки пострадали трое горожан. Возгорания возникли на четырех производственных объектах города. В Миллеровском районе в слободе Рогалик при падении обломков беспилотника повреждены три частных дома и газопровод, произошло возгорание.
«Двое пострадавших продолжают находиться на госпитализации в состоянии средней тяжести», — сказали в ведомстве. Третий пострадавший получает лечение амбулаторно.