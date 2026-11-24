За девять месяцев 2026 года фонд предоставил предпринимателям 463 льготных займа на 1,56 млрд руб. Крупнейшим получателем финансирования стал аграрный сектор: на него пришлось 600,5 млн руб., или 38,5% от общего объема выдач. Предприятиям обрабатывающего и производственного профиля фонд направил 361,8 млн руб. (23,2%), компаниям, занимающимся грузоперевозками,— 127,2 млн руб. (8,2%).