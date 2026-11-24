Портфель Фонда микрофинансирования Кубани превысил 3,5 млрд рублей
Портфель Фонда микрофинансирования Краснодарского края (ФМКК) превысил 3,5 млрд руб. и насчитывает 1,87 тыс. займов. Доля просроченной задолженности составляет 2,23%, сообщили «Ъ-Кубань» в организации.
За девять месяцев 2026 года фонд предоставил предпринимателям 463 льготных займа на 1,56 млрд руб. Крупнейшим получателем финансирования стал аграрный сектор: на него пришлось 600,5 млн руб., или 38,5% от общего объема выдач. Предприятиям обрабатывающего и производственного профиля фонд направил 361,8 млн руб. (23,2%), компаниям, занимающимся грузоперевозками,— 127,2 млн руб. (8,2%).
Около 60% средств предприниматели привлекают для пополнения оборотного капитала, оставшиеся 40% — для инвестиционных целей. По данным фонда, соотношение этих направлений финансирования практически не меняется на протяжении трех лет.
Капитал организации составляет 4,1 млрд руб. Этого объема, по оценке фонда, достаточно для удовлетворения текущего и прогнозируемого спроса со стороны малого и среднего бизнеса. При возникновении потребности в дополнительных средствах фонд готов обратиться за финансированием.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Фонд микрофинансирования Краснодарского края за два года сократил выдачу займов на 25%. При этом динамика объема финансирования была менее однозначной. Если в 2023 году фонд выдал 2,74 млрд руб., то в 2024-м показатель снизился до 2,54 млрд руб., а в 2025-м увеличился до 2,62 млрд руб.
В ФМКК уточнили, что специалисты выполняют установленный показатель по объему льготного финансирования в рамках регионального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства. Эксперты связывают сокращение числа выдач с удорожанием ресурсов, увеличением среднего чека и возможным смещением спроса в сторону более крупных компаний.