В предыдущие годы количество выдаваемых займов снижалось: с 1,1 тыс. в 2023 году до 919 в 2024-м и 847 в 2025-м. При этом динамика объема финансирования была менее однозначной. Если в 2023 году фонд выдал 2,74 млрд руб., то в 2024-м показатель снизился до 2,54 млрд руб., а в 2025-м увеличился до 2,62 млрд руб.