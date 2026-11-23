Предприниматели Кубани получили 463 льготных займа на 1,5 млрд рублей в 2026 году
Фонд микрофинансирования Кубани за два года сократил выдачу займов на 25%
Фонд микрофинансирования Краснодарского края за январь—сентябрь 2026 года выдал предпринимателям 463 льготных займа на общую сумму 1,56 млрд руб. Средний размер одного займа составил 3,4 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе организации.
В предыдущие годы количество выдаваемых займов снижалось: с 1,1 тыс. в 2023 году до 919 в 2024-м и 847 в 2025-м. При этом динамика объема финансирования была менее однозначной. Если в 2023 году фонд выдал 2,74 млрд руб., то в 2024-м показатель снизился до 2,54 млрд руб., а в 2025-м увеличился до 2,62 млрд руб.
Средняя сумма займа за этот период увеличилась с 2,4 млн до 3,1 млн руб., а за девять месяцев 2026 года достигла 3,4 млн руб. Средневзвешенная ставка по выданным займам составляла 4,74% годовых в 2023 году, 4,7% — в 2024-м, 4,2% — в 2025-м и 5,48% — за девять месяцев 2026 года.
В фонде сообщили, что сохраняют льготные условия кредитования по приоритетным направлениям, несмотря на ключевую ставку Банка России в 14%. По отдельным программам — в том числе для сельского хозяйства, производства и туризма — ставки варьируются от 0,1 до 6,5% годовых.
Число заявок на займы также сокращалось: с 1,18 тыс. в 2023 году до 1,03 тыс. в 2024-м и 872 в 2025-м. За девять месяцев 2026 года поступило 455 заявок. В организации отметили, что спрос остается высоким, а доля отказов не превышает 3%. Основной причиной отклонения заявок служит несоответствие финансового состояния заемщиков требованиям методики оценки кредитоспособности.
В фонде уточнили, что специалисты выполняют установленный показатель по объему льготного финансирования в рамках регионального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства. Опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты связывают сокращение числа выдач с удорожанием ресурсов, увеличением среднего чека и возможным смещением спроса в сторону более крупных компаний.