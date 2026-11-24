В администрации Челябинска уточнили время восстановления теплоснабжения на ЧМЗ
Ресурс могут вернуть к 21:00 24 ноября
Тепло в дома и соцобъекты Металлургического района Челябинска может вернуться к 21:00 24 ноября. Ориентировочное время назвала мэрия, ссылаясь на данные ПАО «Мечел».
На данный момент специалисты смогли стабилизировать работу двух котлов, которые вышли из строя ранним утром 23 ноября, оставив без тепла сотни зданий района. Началось заполнение третьего котла. Его запуск позволит вернуть ресурс потребителям. На ТЭЦ ЧМК прошло выездное совещание оперштаба. Ситуация остается на контроле главы города Алексея Лошкина.