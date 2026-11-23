Оборудование восстанавливают специалисты «Мечел-Энерго», МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» и компании «УСТЭК-Челябинск». На данный момент неизвестно, когда тепло вернется к потребителям. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на место происшествия выехали мэр Алексей Лошкин и заместитель председателя южноуральского правительства — министр жилищно-коммунального хозяйства региона Юрий Подшивалов.