Часть Металлургического района Челябинска осталась без тепла
Сроки восстановления ресурса пока неизвестны
Ранним утром 23 ноября из-за повреждения теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ «Мечел-Энерго» временно отключено теплоснабжение нескольких сотен домов и социальных объектов в северной части Металлургического района Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Оборудование восстанавливают специалисты «Мечел-Энерго», МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» и компании «УСТЭК-Челябинск». На данный момент неизвестно, когда тепло вернется к потребителям. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на место происшествия выехали мэр Алексей Лошкин и заместитель председателя южноуральского правительства — министр жилищно-коммунального хозяйства региона Юрий Подшивалов.
ОБНОВЛЕНО В 10:12. Как сообщил Алексей Лошкин, электроснабжение восстановили с помощью переподключения на резервные линии.