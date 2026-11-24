Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитетов составили 13,7 млрд руб., что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налоговые поступления выросли на 4,6%, до 12,1 млрд руб. Неналоговые доходы, напротив, сократились на 3,7%, до 1,6 млрд руб.