Дефицит бюджетов муниципалитетов Чувашии составил 676,8 млн рублей
За год расходы бюджетов округов Чувашии увеличились на 8,9%
По итогам десяти месяцев бюджеты муниципальных и городских округов Чувашии исполнены с дефицитом 676,8 млн руб. При этом без учета возврата в республиканский бюджет остатков целевых средств, выделенных муниципалитетам в прошлом году, профицит бюджетов составил 417,4 млн руб., сообщила пресс-служба Минфина республики.
Доходы бюджетов муниципальных и городских округов Чувашии на 1 ноября достигли 44,2 млрд руб., что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы составили 44,9 млрд руб., увеличившись на 8,9%.
Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитетов составили 13,7 млрд руб., что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налоговые поступления выросли на 4,6%, до 12,1 млрд руб. Неналоговые доходы, напротив, сократились на 3,7%, до 1,6 млрд руб.
В 18 муниципальных образованиях собственные доходы оказались выше прошлогодних показателей. Наибольший рост зафиксирован в Козловском округе — на 22,3%, Алатырском — на 15,8%, Шемуршинском — на 14%. В пяти муниципалитетах поступления снизились. Наиболее заметное падение произошло в Ядринском округе (-15,6%).