Следствие считает, что с 2015 года по 2025 год обвиняемая была фиктивно трудоустроена на должность специалиста по работе с молодежью МБУ «Дом молодежных организаций» Елховского района. Она обманом и злоупотреблением доверием незаконно и безвозмездно завладела бюджетными средствами учреждения, предоставленными в качестве выплаты зарплаты и иных выплат на сумму более 1,5 млн руб.