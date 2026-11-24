В Самарской области суд рассмотрит дело о хищении бюджетных денег в особо крупном размере
Кошкинский районный суд Самарской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего председателя Собрания представителей Елховского района. Она обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение бюджетных средств с использованием служебного положения, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).
Следствие считает, что с 2015 года по 2025 год обвиняемая была фиктивно трудоустроена на должность специалиста по работе с молодежью МБУ «Дом молодежных организаций» Елховского района. Она обманом и злоупотреблением доверием незаконно и безвозмездно завладела бюджетными средствами учреждения, предоставленными в качестве выплаты зарплаты и иных выплат на сумму более 1,5 млн руб.
Похищенными деньгами фигурантка распорядилась по своему усмотрению. Учреждению причинен ущерб в особо крупном размере. Судебное заседание по данному делу назначено на 4 декабря.