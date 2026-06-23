Суд частично удовлетворил иск структуры воронежского «Выбора» к подрядчику

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск местного ООО СЗ «Выбор-столица» (дочерняя структура воронежского ООО СЗ «Выбор» экс-депутата областной думы Александра Цыбаня) к местному же ООО «Феста стройгрупп». С ответчика взыскано 5 млн руб. неустойки по договору подряда, в удовлетворении остальной части требований на сумму более 218,2 млн руб. отказано. Суд также отклонил ходатайство истца о назначении повторной экспертизы спорного объекта и взыскал с него в пользу «Фесты стройгрупп» 350 тыс. руб. в счет возмещения расходов на уже проведенное исследование. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Разногласия сторон стали основанием для подачи двух параллельных исков. В декабре 2024 года ООО СЗ «Выбор-столица» подало заявление, в котором содержались требования взыскать с подрядчика 223,2 млн руб. за неисполнение договора подряда (из них 200,7 млн руб. составляло неосновательное обогащение, 20,8 млн руб. — неустойка и 1,7 млн руб. — проценты). Ранее, в ноябре того же года, ООО «Феста Стройгрупп» обратилось в суд с заявлением к застройщику о взыскании 153,4 млн руб. по тому же соглашению (110,7 млн руб. основного долга, 6,2 млн руб. неустойки и 36,5 млн руб. убытков). Однако суд не только отказал компании в требовании наложить на «Выбор-столицу» обеспечительные меры в виде ареста денежных средств и имущества, признав доводы истца необоснованными, но и впоследствии приостановил производство по этому делу до разрешения другого иска, отказав при этом в их объединении.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Выбор-столица» зарегистрировано в октябре 2020 года в Москве. Компания ведет деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный учредитель — Александр Цыбань. Выручка общества в 2025 году составила 6,7 млрд, чистая прибыль — 76 млн руб. ООО «Феста стройгрупп» зарегистрировано в январе 2008 года в Москве для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Александр Зимовнов. Учредитель — московское ООО ГК «ФСГ» Сергея Потапова (строительство жилых и нежилых зданий). В 2025 году «Феста стройгрупп» отработала с нулевой выручкой. Организация находится в процессе банкротства.

В ходе разбирательства по иску на 223,2 млн руб. арбитраж назначил строительно-техническую экспертизу, поручив ее научно-исследовательской судебной группе «Содействие». Эксперты указали на нехватку ключевых материалов: договоров подряда, актов о приемке работ, исполнительной документации, платежных поручений и банковских выписок. Кроме того, обнаружены расхождения в датах выполнения и освидетельствования одних и тех же видов работ, заявленных обеими сторонами. В январе 2026 года суд удовлетворил ходатайство о предоставлении дополнительных бумаг и продлил срок экспертизы до 20 февраля. Однако даже к 15 апреля заключение так и не поступило. Тогда производство возобновили, заседание назначили на 8 мая, обязав экспертов либо представить готовое исследование, либо мотивированно заявить о невозможности дать заключение по имеющимся документам. В итоге экспертный отчет был представлен, но его содержание не раскрывается. Позднее слушания перенесли с 8 мая на 8 июня.

В Воронежской области с января по март 2026 года третью позицию по объему строительства среди заняла СК «Выбор» господина Цыбаня. На первом и втором местах — ГК «Развитие» Сергея Гончарова и ООО «Домостроительный комбинат» Сергея Лукина соответственно.

Кабира Гасанова