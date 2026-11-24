В Кузбассе будут судить бывшего председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Новокузнецка и гендиректора строительной компании, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция по ней — до десяти лет лишения свободы). Об этом рассказали в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области.