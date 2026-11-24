Экс-глава спорткомитета Новокузнецка ответит в суде за хищение на ремонте стадиона
В Кузбассе будут судить бывшего председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Новокузнецка и гендиректора строительной компании, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция по ней — до десяти лет лишения свободы). Об этом рассказали в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области.
По информации ведомства, глава спорткомитета администрации Новокузнецка организовывал электронные аукционы на заключение контрактов по капитальному ремонту стадиона «Металлург», обеспечил победу в них строительной компании своего знакомого. В период с октября 2020-го по июнь 2022 года обвиняемые завышали стоимость и объемы выполненных работ, похитив свыше 28 млн руб.
Как рассказали в прокуратуре региона, в ходе следствия деньги были возвращены в бюджет.