Индекс промышленности Чувашии за десять месяцев составил 105%
С начала года предприятия региона отгрузили продукцию на 647 млрд рублей
Индекс промышленного производства Чувашии за январь–октябрь составил 105% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс обрабатывающих производств также составил 105%, сообщил пресс-центр правительства.
Предприятия отгрузили продукцию собственного производства на 647 млрд руб. — на 9% больше, чем годом ранее. Оборот розничной торговли вырос на 6,9%, объем платных услуг — на 3,5%.
В регионе ввели в эксплуатацию 473,7 тыс. кв. метров жилья, из них 276,4 тыс. кв. м — индивидуальными застройщиками.
Среднемесячная номинальная зарплата составила 72,4 тыс. руб., увеличившись на 8,4%. Реальная заработная плата выросла на 1,6%. Уровень зарегистрированной безработицы сохранился на отметке 0,4%.