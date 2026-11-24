За год в Краснодаре на 14% сократилось число магазинов товаров для дома
Количество магазинов товаров для дома в Краснодаре за год сократилось на 14%, в Ростове-на-Дону — на 8%. По состоянию на 1 ноября 2026 года в Краснодаре работала 1 216 такая торговая точка, в Ростове — 715. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС», опубликованные «РИА Недвижимость».
Сокращение офлайн-розницы затронуло и другие города-миллионники. За год число магазинов товаров для дома в них уменьшилось на 12%, до 25,1 тыс. Наиболее заметно сократилось количество торговых точек, специализирующихся на продаже посуды: на 18%, до 6,9 тыс. Магазинов мебели стало меньше на 12%, до 6,4 тыс., домашнего текстиля — на 9%, до 7,6 тыс., хозяйственных товаров — на 8%, до 10,4 тыс.
Краснодар оказался в числе городов с наиболее существенным снижением числа магазинов этой категории. Более высокие темпы сокращения зафиксированы в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, где показатель уменьшился на 15%. В Омске число таких торговых точек снизилось на 14%, в Новосибирске — на 13%.
Участники рынка связывают тенденцию прежде всего с усилением конкуренции со стороны маркетплейсов. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отмечает, что покупатели все чаще используют магазины для ознакомления с ассортиментом, а заказывают товары онлайн — в том числе из-за более привлекательных цен и удобства доставки.
Дополнительную нагрузку на розничные сети создают рост арендных ставок, затрат на персонал и закупочных цен. По словам сопредседателя Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павла Люлина, наиболее уязвимыми оказались небольшие магазины в жилых кварталах и на первых этажах зданий. Если раньше появление новых микрорайонов обеспечивало спрос на такие торговые точки, то теперь их место все чаще занимают маркетплейсы и пункты выдачи заказов.