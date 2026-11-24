Сокращение офлайн-розницы затронуло и другие города-миллионники. За год число магазинов товаров для дома в них уменьшилось на 12%, до 25,1 тыс. Наиболее заметно сократилось количество торговых точек, специализирующихся на продаже посуды: на 18%, до 6,9 тыс. Магазинов мебели стало меньше на 12%, до 6,4 тыс., домашнего текстиля — на 9%, до 7,6 тыс., хозяйственных товаров — на 8%, до 10,4 тыс.