В Самаре вынесли приговор жительнице за незаконный сбыт наркотиков знакомой
В Самаре суд признал виновной 31-летнюю местную жительницу по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По данным надзорного ведомства, в декабре 2025 года подсудимая у дома на проспекте Юных Пионеров передала своей знакомой водителю-курьеру сумку для доставки. В ней находился наркотик, о котором курьер не знала. В тот же день вещество обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов у получателя на ул. А. Матросова.
В феврале этого года подсудимая приобрела, забрала из тайника запрещенное средство и хранила его при себе. Вскоре ее задержали правоохранители.
Суд назначил подсудимой наказание в виде пяти лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении покупателя уголовное дело выделено в отдельное производство.