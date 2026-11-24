По данным надзорного ведомства, в декабре 2025 года подсудимая у дома на проспекте Юных Пионеров передала своей знакомой водителю-курьеру сумку для доставки. В ней находился наркотик, о котором курьер не знала. В тот же день вещество обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов у получателя на ул. А. Матросова.