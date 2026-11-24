Расходы республиканского бюджета на 1 ноября достигли 102,2 млрд руб., увеличившись за год на 17%. На социально-культурную сферу направили 72,2 млрд руб. — на 13,8% больше, чем годом ранее. Расходы на образование выросли на 20,4%, или на 5,1 млрд руб. Финансирование социальных обязательств увеличилось на 3,6 млрд руб., или на 13,1%.