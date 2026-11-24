Собственные доходы консолидированного бюджета Чувашии достигли 102,5 млрд рублей
Чувашия заняла первое место в ПФО по росту собственных доходов бюджета
Собственные доходы консолидированного бюджета Чувашии за январь–октябрь этого года выросли на 26,7%, до 102,5 млрд руб. По темпам роста регион занял первое место в Приволжском федеральном округе и пятое — в России, сообщил пресс-центр правительства.
Всего доходы консолидированного бюджета за десять месяцев составили 134,7 млрд руб., увеличившись на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В республиканский бюджет поступил 121,1 млрд руб. (+24,1%), собственные доходы республиканского бюджета достигли 88,8 млрд руб.
Расходы республиканского бюджета на 1 ноября достигли 102,2 млрд руб., увеличившись за год на 17%. На социально-культурную сферу направили 72,2 млрд руб. — на 13,8% больше, чем годом ранее. Расходы на образование выросли на 20,4%, или на 5,1 млрд руб. Финансирование социальных обязательств увеличилось на 3,6 млрд руб., или на 13,1%.
Капитальные расходы составили 6,4 млрд руб., что в 1,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Государственный долг республики на 1 ноября достиг 10,4 млрд руб. Из этой суммы почти 7 млрд руб. приходилось на бюджетные кредиты, еще 3,4 млрд руб. — на государственную гарантию для обновления троллейбусного парка.