Кассация оставила в силе приговор экс-чиновнику Сибирского управления Ростехнадзора
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность приговора бывшему начальнику новокузнецкого отдела Сибирского управления Ростехнадзора Игорю Чернову по делу о взятке. «Назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному»,— рассказали «Ъ-Сибирь» в суде.
Таким образом, была отклонена жалоба защиты. В ней адвокат указал, что приговор основан на предположениях, а выводы суда о виновности клиента не подтверждаются доказательствами.
В декабре 2025 года Куйбышевский райсуд Новокузнецка признал Игоря Чернова виновным во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Как писал «Ъ-Сибирь», по версии следствия, чиновник Ростехнадзора обещал закрывать глаза на выявленные нарушения в «Распадской угольной компании», а взамен один из топ-менеджеров фирмы предоставил ему в личное пользование дорогостоящий внедорожник Toyota Land Cruiser с персональным водителем и топливную карту. За три года стоимость транспортных услуг, которые следствие расценило как взятку, составила 4,4 млн руб. В марте 2026 года апелляционная инстанция Кемеровского областного суда оставила приговор без изменения.