Взятка как средство передвижения

В Кузбассе суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима экс-начальника отдела Сибирского управления Ростехнадзора Игоря Чернова, признав его виновным в коррупции. По версии следствия, чиновник обещал закрывать глаза на выявленные нарушения в «Распадской угольной компании», а взамен один из топ-менеджеров компании предоставил ему в личное пользование дорогостоящий внедорожник Toyota Land Cruiser с персональным водителем и топливную карту. За три года стоимость транспортных услуг, которые следствие расценило как взятку, составила 4,4 млн руб. Вину подсудимый не признал.

Суд сложил сумму взятки из стоимости аренды внедорожника с водителем и потраченного бензина

В Кемеровской области завершился судебный процесс над бывшим руководителем Новокузнецкого территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Игорем Черновым. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере, наказание по ней — до 15 лет лишения свободы) экс-чиновнику назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией в доход государства денежного эквивалента взятки — 4,42 млн руб. После оглашения приговора осужденного, который находился под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда, сообщили сегодня в прокуратуре Кузбасса.

Уголовное дело было возбуждено осенью 2021 года по материалам региональных управлений ФСБ и МВД. По версии следствия, летом 2018 года руководитель отдела Ростехнадзора получил от директора по производству ООО «Распадская угольная компания» в личное пользование внедорожник Toyota Land Cruiser 100 с персональным водителем, а также, чтобы не оплачивать бензин, — еще и топливные карты «Газпромнефти».

«В обмен на незаконное вознаграждение осужденный, вопреки интересам службы, попустительствовал подконтрольным угольным шахтам, умышленно не принимал мер по выявленным нарушениям правил промышленной безопасности, создавая тем самым реальные угрозы безопасности производственного процесса»,— рассказали в пресс-службе управления СКР по Кемеровской области.

Так, в августе 2021 года, говорится в деле, чиновник не организовал расследование несчастного случая на предприятии с горнорабочим, дав указание рассматривать его как «легкий». В результате чего травмированный работник не получил положенные ему выплаты.

Игорю Чернову вменили в вину получение взятки в размере 4,4 млн руб., из которых 2,8 млн руб. — рыночная стоимость аренды внедорожника с водителем за три года, и почти 1,6 млн руб. — стоимость 36,4 тыс. л бензина Аи-95. Претензии следствия в свой адрес бывший чиновник Ростехнадзора отрицает.

В августе 2025 года Куйбышевский районный суд Новокузнецка рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора по производству ООО «Распадская угольная компания». За дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) его приговорили к штрафу в размере 3 млн руб. и дали полгода на его уплату. В судебном процессе бывший топ-менеджер признал вину, однако от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Константин Воронов