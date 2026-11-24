Молодежь до 35 лет в Самаре заметно чаще поддерживает 11-дневные каникулы (46%), а также возможность отдыхать дольше (14%). Среди представителей старшего поколения подобного мнения придерживаются 30–33% и 7–9% соответственно. В целом граждане 45+ хотели бы сократить продолжительность каникул: за выходные длиной 1–3 дня среди них проголосовали 19% (10% среди тех, кто младше 45 лет), за 4–6 дней — 17% (9%).