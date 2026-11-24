В Самаре треть жителей считает 11-дневные новогодние каникулы идеальными
Молодежь до 35 лет поддерживает длинный отдых чаще старшего поколения, а средняя желаемая продолжительность каникул составила 9 дней
Около 36% жителей Самары считают оптимальной продолжительность новогодних каникул в 11 дней — с 31 декабря по 10 января. Итоги опроса опубликовал сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.
Также выяснилось, что 11% респондентов в Самаре хотели бы отдыхать дольше (12–14 дней). При этом 14% горожан достаточно 1–3 дней, 13% — 4–6 дней, неделя устраивает 8%, 8–10 дней — 6%.
Совсем обойтись без новогодних выходных готовы 3% опрошенных. Средняя желаемая продолжительность отдыха составила 9 дней.
По данным опроса, в Самаре женщины чаще мужчин одобряют официальные 11 дней отдыха (40 и 32% соответственно). Мужчины же чаще выбирают короткие праздники (всего 1–3 дня) или, напротив, продолжительные (12–14 дней).
Молодежь до 35 лет в Самаре заметно чаще поддерживает 11-дневные каникулы (46%), а также возможность отдыхать дольше (14%). Среди представителей старшего поколения подобного мнения придерживаются 30–33% и 7–9% соответственно. В целом граждане 45+ хотели бы сократить продолжительность каникул: за выходные длиной 1–3 дня среди них проголосовали 19% (10% среди тех, кто младше 45 лет), за 4–6 дней — 17% (9%).
Короткие каникулы продолжительностью от 1 до 3 дней респонденты со средним профессиональным образованием из Самары поддерживают чаще, чем опрошенные с высшим. Последние предпочитают отдыхать чуть дольше — 4–6 дней.
Горожане с доходом от 150 тыс. руб. чаще голосуют за выходные до 3 дней (18%), чем зарабатывающие меньше (10%).